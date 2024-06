Teenie-Räuber flieht in Bus – Radfahrerin nimmt Verfolgung auf

Ein erst 13-Jähriger soll am Dienstagabend eine Seniorin in Ohlsdorf überfallen haben. Mutige Zeuginnen konnten den Jungen an einer Bushaltestelle stellen, jedoch gelang es dem Verdächtigen, im Bus zu entkommen. Eine Radfahrerin nahm die Verfolgung auf – und war erfolgreich.

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 17.40 Uhr auf der Beisserstraße. Dort soll der Tatverdächtige eine 77-jährige Seniorin angegriffen und ihre Handtasche geraubt haben. Eine Radfahrerin, die von der Geschädigten angesprochen wurde, schloss sich mit zwei weiteren Zeuginnen der Verfolgung an und stoppte den Räuber am Kerbelweg.

Radfahrerin folgt im Bus flüchtigen Täter mit Fahrrad

Dort gelang es ihnen, dem 13-Jährigen die Handtasche abzunehmen, bevor er in einen abfahrenden Bus flüchten konnte. Die entschlossene Radfahrerin setzte erneut zur Verfolgung an und informierte die Polizei kontinuierlich über ihren Standort. Als der Bus nach etwa 200 Metern anhielt, waren sowohl die Radfahrerin als auch die Polizei zur Stelle.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutale Teenie-Gang in Hamburg: Kinder mussten sich ausziehen

Der mutmaßliche Räuber wurde vorläufig festgenommen. Später übergaben ihn die Beamten dem Betreuungspersonal der Wohnunterkunft, in der er lebt.