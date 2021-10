Nach einer Reihe von Raubüberfällen auf Kinder in der Altstadt, rückten Fahnder des Raubdezernats am Donnerstag zur Razzia bei drei Tatverdächtigen aus. Alle drei Teenager wurden festgenommen. Der Jüngste ist erst 14 Jahre alt.

Mitte September häuften sich die Anzeigen von Raubüberfällen in der Hamburger Altstadt. Die Opfer waren alle Kinder. Sie waren im Bereich hinter der Markthalle und der Gertrudenstraße von Jugendlichen ausgeraubt worden. Mit gezücktem Messer hatten die Täter die Opfer aufgefordert, ihre Oberbekleidung auszuziehen und an sie zu übergeben. Danach flüchteten sie. Nach einer Tat am 13. September konnten Zivilfahnder in der HafenCity zwei Tatverdächtige (14 und 16 Jahre) stellen.

Nach Raubüberfällen in Hamburg: 14-Jähriger in Haft

Umfangreiche Ermittlungen ergaben später, dass die Teenie-Räuber dringend verdächtig sind, an den Tagen zuvor an weiteren Raubtaten in unterschiedlicher Besetzung beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse der elterlichen Wohnungen von drei mutmaßlichen Tätern (14,15 und 16 Jahre alt).

Für den 14-Jährigen wurde zudem ein Haftbefehl erlassen, weil er eine weitere Raubtat begangen haben soll. Er kam in Jugendhaft. In den Wohnungen wurden Beweismittel, darunter auch Teile der Beute, sichergestellt.