Rätselhafter Unfall in Hamburg: Auto rutscht vom Deich – Fahrer weg

Was ist denn da passiert? In Allermöhe finden Polizisten ein Auto im Graben neben dem Allermöher Deich – doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Und der Halter des Wagens gibt sich ahnungslos.

Um kurz vor 23 Uhr entdecken Polizisten an der Einmündung des Nettelnburger Landwegs in den Allermöher Deich einen Hyundai-Kleinwagen, der seitlich im Straßengraben liegt.

Das Auto ist offensichtlich beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und die Deichböschung hinabgerutscht. Doch niemand sitzt im Wagen oder hält sich in der Nähe auf, wie die Polizei auf Anfrage der MOPO sagt.

Hamburg-Allermöhe: Auto im Graben – Fahrer weg

Die Beamten rufen die Feuerwehr zur Bergung und fordern Spürhunde an, um die Gegend nach einem möglicherweise Verletzten abzusuchen. Ergebnislos. Bei der Bergung des Autos fällt den Beamten aber Alkoholgeruch im Wageninneren auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall auf der Autobahn: Mann wird aus Auto geschleudert

Als der Halter des Fahrzeugs ermittelt ist, rufen ihn die Beamten vor Ort an. Er habe nicht am Steuer gesessen, lässt er wissen. Das Auto wird sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.