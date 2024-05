Rätselhafter Haus-Brand in Hamburg: Nachbarin gibt entscheidenden Hinweis

Am Montagabend brach in einem Einfamilienhaus in Jenfeld plötzlich ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte standen vor einem Rätsel – immerhin steht das Gebäude seit mindestens 13 Jahren leer. Nun wurden drei Jugendliche festgenommen. Der entscheidende Hinweis kam von einer Nachbarin.

Der Weg zum Haus ist mit Gräsern und Unkraut zugewuchert, vor dem Gebäude stehen noch ein paar alte Plastik-Stühle. Hier wohnt schon seit Jahren niemand mehr, trotzdem wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagabend von Anwohnern in die Straße Am Jenfelder Bach alarmiert.

Einfamilienhaus in Jenfeld brennt – Polizei nimmt Teenies (14, 15, 17) fest

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst völlig unklar. Nun gaben die Beamten allerdings weitere Details bekannt: Kurz bevor das Feuer ausbrach, soll eine Nachbarin drei Jugendliche vor dem Haus beobachtet haben, die sich wenig später zügig von der Anschrift wieder entfernten, sagte Polizeisprecherin Laura Wentzien am Mittwoch.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen-Razzia an berüchtigtem Platz: Hamburger Kneipe dicht – Festnahmen



Und tatschlich: Im Zuge der Ermittlungen konnten drei Teenies (14, 15, 17) am Dienstag in Jenfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. „Die Beamten stellten Beweismittel sicher, welche den Tatverdacht weiter erhärteten“, so di Sprecherin weiter.



Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (idv)