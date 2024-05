Einfamilienhaus in Hamburg brennt – Polizei steht vor einem Rätsel

Seit mindestens 13 Jahren steht das Einfamilienhaus in Jenfeld leer: Am Montagabend brach in dem Gebäude trotzdem plötzlich ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte stehen vor einem Rätsel.

Der Weg zum Haus ist schon deutlich mit Gräsern und Unkraut zugewuchert, vor dem Gebäude stehen noch ein paar alte, vergessene weiße Plastik-Gartenstühle. Hier wohnt schon seit Jahren niemand mehr, trotzdem wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 19.30 Uhr in die Straße Am Jenfelder Bach alarmiert.

Jenfeld: Feuer bricht in leerstehendem Einfamilienhaus aus

Dort war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Ein Zimmer brannte komplett aus. Die Polizei war mit dem Hubschrauber „Libelle“ im Einsatz und suchte das Umfeld nach möglichen Tatverdächtigen ab – erfolglos.

Gegen 21.15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandermittlung wird sich im Laufe des Dienstags den Tatort genauer ansehen. (aba)