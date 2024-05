Verheerender Brand in Jugendwohngruppe – der Schaden ist enorm

In der Nacht zum Sonntag fing das Gebäude einer Wohngruppe für Jugendliche im Kreis Segeberg aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Die Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen.

Dabei handelt es sich um den Hof Oneminus in Klein Rönnau, auf dem in Not geratene Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren eine vorübergehende Unterkunft finden können.

Brand in Klein Rönnau: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Das Gebäude ist niedergebrannt. Den Schaden durch das Feuer schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Etwa 150 Einsatzkräfte waren bis zum Sonntagmorgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Angaben eines Reporters vor Ort machte die Löschwasserversorgung den gesamten Einsatz über Probleme.

Die zehn Bewohner des Hofes fanden zwischenzeitlich in einer Feuerwehrwache Zuflucht, wie die Feuerwehr mitteilte. (aba)