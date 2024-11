Rätsel um Leiche ohne Kopf an der Hamburger Elbe gelöst

Es war ein schrecklicher Fund, den ein Passant am vergangenen Samstagabend am Elbufer in Rissen machte. Dort fand er einen entstellten Leichnam ohne Kopf. Auch andere Gliedmaßen fehlten. Eine Woche lang beschäftigte der Fall die Ermittler. Nun ist er geklärt.

Der Weg zum Fundort am Ufer der Elbe in Rissen ist uneben und matschig. Kaum jemand verirrt sich hierher. Hin und wieder mal ein Angler, ansonsten ist der Bereich so gut wie menschenleer. Eine dieser Personen, die sich doch mal hierher begeben, machte am vergangenen Samstag bei Einbruch der Dunkelheit einen schrecklichen Fund.

Nahe des Elbufers fand er einen Leichnam. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich dabei um einen Mann, der längere Zeit im Wasser gelegen haben muss. Neben mehreren Gliedmaßen fehlte auch der Kopf. Die Kripo sicherte bis in die Nacht Spuren. Danach wurde der Tote in die Gerichtsmedizin transportiert.

Identität des Toten geklärt

Nun ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der seit November letzten Jahres als vermisst galt. Ein Polizeisprecher bestätigte dies. Nach MOPO-Informationen war der Mann von der Köhlbrandbrücke gesprungen. Nun tauchte seine Leiche in Rissen auf.

