Bereits am vergangenen Mittwoch ist eine Radfahrerin (72) in Hamburg von einem Kleinbus gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Doch der genaue Unfallhergang ist bisher noch unklar – und die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Radlerin am 7. Juli gegen 15 Uhr auf der Georg-Wilhelm-Straße in Wilhelmsburg unterwegs gewesen. Ein 77-Jähriger soll dann mit seinem Kleinbus nach links in die Hermann-Westphal-Straße eingebogen sein und dort die Radfahrerin angefahren haben. Die 72-Jährige liegt nach Polizeiangaben weiterhin im Koma und befindet sich in Lebensgefahr.

Die Polizei versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Unklar sei vor allem, in welche Richtung die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt gefahren ist. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass die Radfahrerin auf der falschen Straßenseite gefahren ist – das hatte der Fahrer des Kleinbusses so angegeben. Daher bitten die Beamten um Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, kann sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei der Verkehrsdirektion Süd oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mhö)