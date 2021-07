Eine 72 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall an der Georg-Wilhelm-Straße in Wilhelmsburg lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision mit dem Ford Transit eines 77-Jährigen.

Dieser wollte den Angaben der Polizei nach links in die Hermann-Westphal-Straße abbiegen. „Dabei erfasste er die Radfahrerin, welche auf der falschen Radwegseite fuhr“, so eine Polizeisprecherin. Die Frau wurde vor Ort von Sanitätern der Feuerwehr versorgt, im Anschluss dann in ein nahes Krankenhaus gebracht. „Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet sie sich immer noch in Lebensgefahr.“

Hamburg: Radlerin von abbiegendem Kleinbus erfasst

Der Ford-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Polizeisprecherin: „Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.“ (dg)