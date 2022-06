Radfahrerin kracht in offene Autotür – Lebensgefahr!

Schon wieder ein schwerer Crash zwischen Fahrrad und Auto: Eine Pedelec-Fahrerin ist am Freitagmittag in eine Autotür gekracht, die die Fahrerin plötzlich öffnete. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die 70-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 13.10 Uhr in der Straße Stratenbarg in Sasel an einem parkenden Auto vorbei, als die Fahrerin de Tür des Suzuki Swift plötzlich weit öffnete. Der Polizei zufolge „ohne eine ausreichende Beachtung der erforderlichen Sorgfalt“.

„Dooring“-Unfall in Hamburg: Radfahrerin in Klinik

Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen: Sie krachte in die Autotür und stürzte – dabei zog sie sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Sie wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Solche sogenannten „Dooring“-Unfälle, bei denen Autotüren so plötzlich geöffnet werden, dass Radfahrer keine Chance haben, auszuweichen, sind ein regelmäßiges Problem in Hamburgs Straßenverkehr. Erst am Ostermontag war ein Radfahrer in der Sierichstraße in Winterhude lebensgefährlich verletzt worden und musste wegen einer Verletzung am Kopf notoperiert werden. Auch Ende Mai kam es zu einem Dooring-Unfall in Stellingen. In 2021 registrierte die Polizei insgesamt 96 Unfälle dieser Art. (ncd)