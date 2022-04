Unfall in Hamburg: Radfahrer kracht in offene Autotür – Lebensgefahr!

Bei einem Unfall an der Sierichstraße in Winterhude ist am Ostermontag ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der 76-Jährige in Richtung Hudtwalckerstraße unterwegs, als der Fahrer eines gerade geparkten Hyundais die Tür öffnete – ohne zu beachten, dass genau in diesem Moment ein Radfahrer am Auto vorbeifuhr.

„Der Mann stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu“, so ein Polizeisprecher. „Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert.“ Sein Gesundheitszustand sei auch am Dienstag weiter kritisch.

Hamburg: Radfahrer nach Crash mit Autotür in Lebensgefahr

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. „Die Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Verkehrsstaffel Ost“, teilte der Polizeisprecher ferner mit. (dg)