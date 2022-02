Schwerer Verkehrsunfall in Neugraben-Fischbek: Eine Radfahrerin (51) ist am Dienstagabend auf der Cuxhavener Straße von einem SUV erfasst worden. Die 51-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Laut Polizei soll die Frau bei Rot versucht haben, die viel befahrene Straße aus Richtung Kiesbarg zu überqueren. „Dabei kam es auf dem rechten Fahrstreifen zum Zusammenstoß mit einem Audi Q5“, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. „Die Frau stürzte daraufhin auf den Asphalt. Es bestand keine Lebensgefahr.“

Hamburg: Radlerin fährt bei Rot und wird von SUV erfasst

Trotzdem wurde sie vor Ort von Sanitätern behandelt und von einem Notarzt in die Klinik begleitet. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Der Autofahrer, ein 52-jähriger Mann, blieb unverletzt. „Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden“, sagte die Sprecherin. „Es kam nicht zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.“ (dg)