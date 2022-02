Schwerer Unfall in Rahlstedt: Ein 56 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagabend im Bereich des Alten Zollwegs und der Berner Straße von einem Kleintransporter erfasst worden. Der Mann kam in eine Klinik.

Laut Polizei war er gegen 19 Uhr auf dem linken „und damit für ihn nicht zulässigen“ Radfahrstreifen unterwegs. Der Fahrer des Kleintransporters bog rechts in die Berner Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem ebenfalls von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer.

Unfall in Hamburg: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

„Nach der Erstversorgung seiner lebensgefährlichen Kopfverletzung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der 56-Jährige unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert und dort dann notoperiert“, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Mittwoch mit. „Dadurch konnte sein Gesundheitszustand stabilisiert werden.“

Die Polizei leitete gegen den 43 Jahre alten Renault-Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein. (dg)