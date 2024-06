Radfahrerin von Lkw überrollt und getötet – Mahnwache für das Opfer

Die Serie von Unfällen, bei denen Radfahrer auf den Straßen Hamburgs ums Leben kommen, reißt nicht ab. Zuletzt wurde am vergangenen Montagmorgen eine 44-jährige Frau von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Am Sonntagmittag fand an der Unfallstelle eine Mahnwache statt.

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr am Veddeler Damm im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Fahrer des Lastwagens die Radfahrerin übersehen und sie beim Abbiegen überrollt. Das Opfer verstarb noch am Unfallort.

Mahnwache für tote Radfahrerin – rund 50 Teilnehmer auf der Straße

Aufgerufen durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), versammelten sich laut Polizeiangaben am Sonntagmittag etwa 50 Radfahrer an der Unglücksstelle. Sie hielten eine Mahnwache ab und stellten ein weißes, mit Blumen geschmücktes Rad (Ghost-Bike) auf. In einer Ankündigung des ADFC hieß es: „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Opfers.“