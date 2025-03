Radfahrerin bei Unfall gegen Auto geschleudert – schwer verletzt

Eine Seniorin will mit ihrem Rad über eine Ampel in Langenhorn fahren und wird dabei von einem VW erfasst und schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag in Langenhorn eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei passiert der Unfall gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung Krohnstieg/Grellkamp. Die Radfahrerin wollte die Kreuzung offenbar an der dortigen Ampelanlage überqueren, als es zur Kollision mit einem Pkw kam.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Seniorin gegen die Windschutzscheibe des Autos und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sanitäter, Feuerwehrleute und ein Notarzt versorgten die Schwerverletzte vor Ort und brachten sie in ein Krankenhaus.

Wer zum Unfallzeitpunkt Grün- oder Rotlicht hatte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Es kam zu Staus in den angrenzenden Straßen. (JOTO)