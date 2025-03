Trotz Verlusten ist die Hamburger SPD die unangefochtene Gewinnerin des Wahlabends. Mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für die Partei von Bürgermeister Peter Tschentscher. Auch die Grünen verloren an Zuspruch, während CDU, Linke und die AfD zulegten. Die Ergebnisse in den einzelnen Stadtteilen unterscheiden sich zum Teil erheblich: Auf unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Partei in Ihrem Wahllokal wie abgeschnitten hat.