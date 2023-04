Hamburg: Radfahrer von Audi erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Barmbek-Süd ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Er war auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst worden und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf dem Winterhuder Weg/Ecke Beethovenstraße. Ersten Angaben zufolge habe ein Audi den Radfahrer erfasst, der aus Richtung Zimmerstraße kam und den Winterhuder Weg in Richtung Beethvenstraße überquerte.

Unfall in Barmbek-Süd: Radfahrer erleidet Knochenbrüche

Der Radfahrer erlitt Knochenbrüche. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Bereich um die Unfallstelle ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt, ob der Audi oder der Radfahrer eine rote Ampel missachtet haben könnten.