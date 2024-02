Qualm und Gestank: Müllcontainer brennt in Hamburger Wohnhaus

Die Hamburger Feuerwehr ist am späten Sonntagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Neuallermöhe gerufen wurden. Dort brannte es in einem Müllraum.

Das Feuer ereignete sich im Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Von-Scheliha-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dort ein Altpapiercontainer in Brand, es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Neuallermöhe: Container in Wohnhaus brennt

Die Feuerwehr wurde am Sonntag um 22.50 Uhr zu dem Wohnhaus gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Nachdem sie den Container gelöscht hatte, entlüftete sie den Abstellraum mithilfe eines Druckbelüfters.

Insgesamt waren 16 Feuerwehrleute im Einsatz. Zu Personenschäden sei es nicht gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher der MOPO. Der Einsatz wurde um 23.18 Uhr beendet. (doe)