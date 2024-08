Einbrecheralarm! Polizisten durchsuchen Büro – und erleben blitzsaubere Überraschung

Fünf Streifenwagen machten sich am späten Mittwochabend auf den Weg zur Barnerstraße in Ottensen: Ein aufmerksamer Anwohner hatte in einem Bürogebäude den Schein einer Taschenlampe gesehen und den Notruf gewählt.

Gegen 22.30 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort. Als sie sich Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, in dem auch die MOPO-Redaktion sitzt, machten sie eine überraschende Entdeckung.

Statt eines vermeintlichen Einbrechers trafen die Beamten laut Polizei einen Saugroboter an. Das Gerät war mit einer Lampe ausgestattet und drehte automatisch seine nächtliche Reinigungsrunde durch die Räume. (tst)