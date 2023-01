Immer wieder Messer-Angriffe: In Hamburg hat es zuletzt innerhalb kürzester Zeit mehrere blutige Attacken gegeben. Hat Hamburg ein Messerproblem? Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) schlägt jedenfalls Alarm und fordert mehr Waffenverbotszonen.

Ein 14-Jähriger wird am Samstag in Farmsen lebensgefährlich mit einem Messer verletzt, am Abend desselben Tages kommt es zu Messerstichen und drei Verletzten in Lohbrügge und in der anschließenden Nacht wird einem 19-Jährigen im Stadtpark ein Messer in den Rücken gerammt. Das alles sind Fälle, die nur wenige Stunden auseinanderliegen und über die die MOPO kürzlich berichtete.