Bus-Passagier löst Großeinsatz am Strafjustizgebäude aus

Wegen eines Polizeieinsatzes ist am Montag in Hamburg der Bereich vor dem Strafjustizgebäude am Rande der Innenstadt abgesperrt worden. Ein verdächtiges Paket stellte sich jedoch als ungefährlich heraus.

Ein Linienbus sei vor dem Gebäude gestoppt worden, weil sich ein verdächtiger Mann und ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug befunden hätten, sagte ein Polizeisprecher. Es habe gegen 12 Uhr einen Notruf gegeben, hieß es.

Hamburg: Verdächtiges Paket im Linienbus gefunden

Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Der verdächtige Gegenstand wurde überprüft, es soll es sich dabei nach MOPO-Informationen um ein Paket handeln.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers waren Entschärfer der Polizei vor Ort. Auch ein Roboter zur Bombenentschärfung war zu sehen. Eine Gefährdung habe aber ausgeschlossen werden können, teilte die Polizei um 15.10 Uhr über Twitter mit. Der Einsatz werde in Kürze beendet.

Für eine mögliche Entschärfung des verdächtigen Gegenstandes ist auch ein Roboter der Polizei im Einsatz.

Das Justizgebäude selbst war von dem Einsatz nicht betroffen, sagte der Gerichtssprecher. Allerdings seien die Gerichtsverhandlungen unterbrochen worden oder verzögerten sich, weil wegen der Absperrung die Öffentlichkeit der Prozesse nicht gewährleistet sei. (mp/dpa)