„Streit und Geschrei“: Schüsse vor Hochzeitssaal – ein Jackett gibt Rätsel auf

Aufregung in Steilshoop: Im Bereich eines Hochzeitssaals am Cesar-Klein-Ring sind laut Angaben der Hamburger Polizei in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Das wurde den Beamten gegen 1.10 Uhr gemeldet. Zeitgleich soll ein Auto weggefahren sein. Später übernahm die Kripo – eine zentrale Frage blieb in der Nacht aber ungeklärt.

Die Polizisten trafen vor der Location auf zehn Personen, überwiegend Männer. Sie nahmen die Personalien aller bei der Hochzeit anwesenden Menschen auf. Ein Sprecher des Lagedienstes: „Es gab viel Streit und viel Geschrei.“

Polizeieinsatz in Hamburg: Schüsse und ein blutiges Jackett

Den Beamten erzählten Gäste, dass ein Mann mit einer Schusswaffe rumhantiert, sich dann mindestens ein Schuss gelöst hätte. Alle Befragten lehnten eine Beteiligung ab. Andere wollten sich gar nicht erst zum Sachverhalt äußern. Auch die Vernehmung der Personen im wegfahrenden Auto lieferte keine weiteren Erkenntnisse für die Beamten.

Unmittelbar im Bereich vor dem Saal wurde ein Jackett mit deutlichen Blutspuren gefunden. „Es konnte in der Nacht aber keinem Besitzer zugeordnet werden“, so der Sprecher weiter. Tatsächlich stellten die Beamten auch mehrere Patronenhülsen sicher, „die auf den Gebrauch einer scharfen Schusswaffe hindeuten“.

Der Kriminaldauerdienst des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Der Sprecher: „Sie werden nun die Gäste einzeln befragen und weitere Vernehmungen vornehmen.“ Unklar ist noch, ob die Abgabe der Schüsse ein Versehen oder Absicht war. „Es wird auch geprüft, ob andere Personen, die nichts mit der Hochzeit zu tun hatten, involviert waren.“ (dg)