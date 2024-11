Polizeieinsatz am Hauptbahnhof sorgt für Pendler-Chaos

Wegen eines Polizeieinsatzes wurde die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Station Jungfernstieg am frühen Mittwochabend zeitweise gesperrt. Dementsprechend kam es zu massiven Verzögerungen auf zahlreichen S-Bahn-Linien. An einigen Stationen brach Chaos aus.

Am späten Nachmittag wurde eine Person gemeldet, die sich in einem Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Jungfernstieg im Gleisbett aufgehalten habe, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Beamte rückten an und durchsuchten das Gebiet. Auch Überwachungsvideos wurden gesichtet – ohne Ergebnis. Es handelte sich wohl um einen Fehlalarm.

Die viel befahrene Strecke zwischen den beiden Stationen wurde für den Einsatz voll gesperrt. Die Linien S1, S2, S3 und S5 konnten nicht fahren. Die Passagiere wurden auch am Bahnhof Altona gebeten, auf Busse umzusteigen. Die Lage vor Ort soll zwischendurch sehr unübersichtlich gewesen sein, berichtete eine MOPO-Reporterin vor Ort. Seit 17.15 Uhr fahren die Bahnen laut Bundespolizei wieder regulär. (mp)