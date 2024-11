Einen Monat lang saß Hannah G. (Name geändert) in Untersuchungshaft. Am Mittwochmorgen steht sie vor Gericht. Im ersten Moment ist nicht klar, dass es sich um die Angeklagte handelt. Sie ist 23, blond, trägt Mantel und Jeans, wirkt freundlich – und hat mit Kokain gedealt. Vor Gericht wird deutlich: Ihre Taten bereut sie sehr.

Während der Richter die Anklageschrift verliest, schaut die Angeklagte auf ihre Hände. Sie ist beschuldigt, Handel mit Betäubungsmitteln in einer bandenähnlichen Vereinigung betrieben zu haben, die Kokain in Hamburg und Umland verkauft hat.