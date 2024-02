Porsche-Fahrer flieht vor Polizei: Wilde Verfolgungsjagd endet mit Überraschung

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in Lokstedt eine wilde Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und dem Fahrer eines Porsche Macan S. Die Beamten wollten den Mann überprüfen, doch statt anzuhalten, gab er Gas und fuhr davon. Ein Unfall beendete schließlich die Verfolgung. Die Beamten stellten Überraschendes fest.

Laut Polizeiangaben fiel den Beamten gegen 4.35 Uhr das teure Fahrzeug im Bereich der Julius-Vosseler-Straße / Oddernskamp auf. Sie beschlossen, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu überprüfen. Als sie versuchten, das Fahrzeug zu stoppen, beschleunigte der Fahrer des Porsche jedoch und startete eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Verfolgungsjagd mit Polizei durch Lokstedt – Porsche war gestohlen

Mit hoher Geschwindigkeit versuchte der Fahrer des Macan, verfolgt von der Polizei, zu entkommen. Sein Vorhaben endete jedoch im Kreisverkehr Deelwisch / Lokstedter Grenzstraße. Hier verlor der Fahrer (32) die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte damit gegen einen Bordstein und dann gegen einen Lichtmast.

Das könnte Sie auch interessieren: Luxusauto bei Hamburg gestohlen: Maserati verschwand von Parkplatz

Zunächst versuchte der 32-Jährige, zu Fuß zu fliehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch in einem kleinen Waldstück aufspüren und festnehmen. Ermittlungen ergaben kurz darauf, dass der Porsche am Vorabend in Lokstedt gestohlen worden. Er wurde sichergestellt. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen.