Sexueller Übergriff auf 26-Jährige in Hamburg – Täter in Haft

In der Nacht zu Sonntag ist eine 26-Jährige im Hamburger Stadtteil Rotherbaum Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest und sucht nun Zeugen der Tat.

Die Frau war am 17. Juni gegen 03.47 Uhr auf dem Weg nach Hause, als ein fremder Mann sie in der Dillstraße plötzlich unsittlich von hinten berührte. Er brachte sie zu Boden und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Sie schrie und wehrte sich.

Hamburg: 26-jährige Frau wird Opfer eines sexuellen Übergriffs

Nach Eingang eines Notrufs leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. In der Nähe des Tatorts konnte ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Er gilt als tatverdächtig und wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann aus. Die Ermittlungen dauern an. Wer Zeuge des Geschehens wurde, soll sich unter 040/4286-56789 bei der Polizei melden. (vd)