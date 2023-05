Polizei sucht Zeugen nach Überfällen auf Tankstellen in Hamburg

Innerhalb von 30 Minuten sind in Hamburg zwei Tankstellen überfallen worden: eine in Uhlenhorst, die andere in Lohbrügge. In beiden Fällen benutzte der Täter ein Messer. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Zunächst stürmte ein Mann – etwa 1,80 Meter groß, sehr dünn, komplett schwarz gekleidet, Umhängetasche und Sturmhaube – gegen 3 Uhr in die Tankstelle am Mundsburger Damm: Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer, entnahm aus der Kasse einen laut Polizei „hohen dreistelligen Geldbetrag“ und flüchtete dann in Richtung Uhlenhorster Weg. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Angestellter wehrt sich mit Pfefferspray

Um 3.25 Uhr, keine halbe Stunde später, betrat ein ähnlich gekleideter Mann eine Tankstelle an der Bergedorfer Straße. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und soll ein auffällig kantiges Gesicht haben. Doch der Raub scheiterte: Der Angestellte wehrte sich mit Pfefferspray, der Täter flüchtete.

Eine Fahndung, erneut mit mehreren Streifenwagen und diesmal mit Unterstützung von Beamten aus Schleswig-Holstein, blieb ergebnislos. Aber: „Es wurden Beweismittel wie mögliche Tatkleidung und Bewaffnung in der Nähe des Tatortes sichergestellt“, so ein Polizeisprecher. Ob die gefundenen Sachen vom Täter stammen, ist noch unklar.

Beide Fälle werden von der jeweils örtlich zuständigen Kripo geführt. Ein Zusammenhang beider Taten wird von den Beamten geprüft. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)