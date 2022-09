Polizei sucht mit „Dexter“: Männer flüchten nach Unfall – das Auto war geklaut

An der Wandsbeker Chaussee in Eilbek haben am Mittwochmorgen zwei Männer einen Unfall gebaut – und sind danach geflüchtet. Vorher haben sie laut der Polizei in dem geklauten Auto wohl noch Drogen konsumiert.

Gegen 9.30 Uhr kam der Wagen – ein Volkswagen Golf – rechts von der Straße ab und stieß gegen einen geparkten Seat. Der wiederum wurde auf einen Mercedes geschoben. Beide Männer aus dem Golf sollen daraufhin geflüchtet sein.

Hamburg: Männer flüchten nach Unfall – das Auto war geklaut

Ein Zeuge, der den Unfall mitangesehen haben will, rannte hinterher, stellte den Beifahrer (32) in Tatortnähe. „Er hielt den Mann bis zum Eintreffen der Kräfte fest“, sagte eine Polizeisprecherin zur MOPO. Der 32-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik.

Dort soll der Mann, bei dem laut Polizei der „Verdacht auf Drogenkonsum“ bestand, aus der Notaufnahme gerannt sein. Gegen ihn wurde aber kein Verfahren eingeleitet.

Für die Suche nach dem Fahrer setzten die Polizisten „Dexter“ ein: Der Personenspürhund schnüffelte im Bereich der Wandsbeker Chaussee nach Spuren – letztlich ohne Erfolg. Die Sprecherin: „Die Maßnahme führt nicht zur Ergreifung des Flüchtigen.“

Beamte der Hamburger Polizei mit Personenspürhund „Dexter“

Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Süd übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Dafür wurden teilweise Spuren der viel befahrenen Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der Golf wurde als Spurenträger markiert, später abgeschleppt. Er wird nun auf Beweise gefilzt. Laut Polizei war der Wagen eine Nacht zuvor als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden.