Hamburg: Radfahrer stirbt – Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei sucht dringend Zeugen in einem Fall aus Rahlstedt: Passanten sind am Donnerstagabend an der Meiendorfer Straße auf einen am Boden liegenden Radfahrer aufmerksam geworden – kurz darauf war er tot.

Nach bisherigen Ermittlungen rekonstruiert die Polizei die Geschehnisse so: Der 65-Jährige war mit seinem Rad in Richtung stadtauswärts unterwegs, auf dem dortigen, von der Straße abgesetzten Radweg. „Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe des Kreisverkehrs am Spitzbergenweg und blieb zwischen Rad- und Fußweg liegen“, so ein Polizeisprecher.

Hamburg: Radfahrer tot – Polizei sucht Zeugen

Um kurz vor 23 Uhr wurden Passanten auf den Mann aufmerksam. Sie wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Der Sprecher: „Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr verstarb der Mann am Unfallort.“

An dieser Stelle in Rahlstedt soll der Mann gestürzt sein. Marius Roeer An dieser Stelle in Rahlstedt soll der Mann gestürzt sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Details: Hätte die Bluttat im Regional-Express verhindert werden können?

Die Umstände des Vorfalls sind noch unbekannt, daher hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Es werde insbesondere geprüft, ob es sich um einen Eigenunfall oder um Fremdverschulden handelt. Die Ermittlungen führt die Verkehrsdirektion Ost (VD 3). Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)