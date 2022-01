Nach dem Hinweis eines Autofahrers hat die Besatzung eines Streifenwagens am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer an der A7 gestoppt. Er war zuvor durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer dann überprüften, stellten sie gleich mehrere Vergehen fest.

Laut Polizeibericht meldete ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Ford, der in unsicherer Fahrweise auf der A7 in Richtung Norden unterwegs war. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte das gemeldete Auto dann an der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen und stoppte den Fahrer.

Polizei stoppt Autofahrer auf der A7

Bei der Überprüfung des Fahrers (34) entdeckten die Beamten, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem hatte er über 2.000 Euro Bargeld dabei, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Die TÜV-Plakette des Wagens war offenbar manipuliert. Im Kofferraum fanden die Beamten dann noch diverse TÜV-Berichte, zwei Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet waren, zwei Händler-Kennzeichen und zwei Mazda-Autoschlüssel.

Der 34-Jährige wurde festgenommen. Seine Wohnung in Niedersachsen wurde durchsucht. Dort fanden die Beamten aber keine weiteren Beweismittel. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. (ruega)