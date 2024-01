Polizei stoppt mutmaßliches Drogen-Taxi in Hamburg – Hausdurchsuchung

Polizisten stoppten eine junge Frau am Freitag in Altona-Nord. Die 22-Jährige soll Kokain auf Bestellung an Kunden geliefert haben. Beamte wurden in ihrem Auto fündig.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 21 beobachteten um kurz vor 22 Uhr auf der Lagerstraße im Karo-Viertel ein ihnen verdächtig vorkommendes Auto. Es habe eine typische Austauschhandlung gegeben, so ein Polizeisprecher. „Daraufhin hat man sich entschieden, das Fahrzeug zu kontrollieren.“

Drogen-Taxi in Hamburg? Polizei ermittelt gegen 22-Jährige

Auf der Kieler Straße (Altona-Nord) stoppten die Beamten dann den Toyota-Kleinwagen. Am Steuer: eine 22 Jahre alte Frau. Mit ihr im Auto: rund ein Dutzend Glasröhrchen mit Kokain, ein dreistelliger Geldbetrag und ein Smartphone. „Die Gegenstände wurden sichergestellt“, so der Sprecher weiter. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf eine Wohnung in Harburg, in der weiteres Rauschgift gelagert werden könnte. Die Beamten fanden dort aber lediglich drei Tüten mit einer bisher unbekannten Substanz, mutmaßlich aber wohl Marihuana. Das Drogendezernat hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. (dg)