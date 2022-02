Polizei soll Scholz‘ Wohnung in Hamburg jetzt rund um die Uhr bewachen

Das wird einige Ressourcen binden: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bekanntlich eine Wohnung in Altona – und die wird künftig wohl durchgehend von der Polizei bewacht. Die Hamburger Polizei rüstet auf.

Ein unauffälliger Altbau in einer ruhigen Seitenstraße in Altona-Altstadt: Spaziergängern dürfte es kaum auffallen, wenn sie gerade an Olaf Scholz‘ Hamburger Wohnung vorbeigehen. Nur ein kleiner Polizei-Container deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Sicherheitsbereich handelt – es sei denn, Scholz war auf Hamburg-Besuch oder etwa ein Baugerüst vor der Wohnung errichtet wurde. Das soll sich jetzt ändern.

Hamburg: Wohnung von Olaf Scholz wird rund um die Uhr überwacht

Das zuständige Bundeskriminalamt (BKA), das für die Gefährdungsbewertung verantwortlich ist, hat laut Informationen des „Abendblatts“ entschieden, die Überwachung deutlich auszuweiten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche werden künftig vom BKA ausgewählte Beamte die Wohnung des Bundeskanzlers im Auge behalten.

Das führt konsequenterweise zu einer deutlichen Aufstockung der eingesetzten Hamburger Beamten – wie viele genau wird allerdings geheim gehalten. Das BKA war für die MOPO am Donnerstagabend nicht zu erreichen. Das „Abendblatt“ berichtet außerdem, dass es auch zusätzliche technische Sicherungen geben werde.

Lesen Sie auch: Scholz’ Wohnung in Hamburg: Seine Nachbarn sind genervt

Olaf Scholz war bereits als Bürgermeister und Finanzminister Teil von besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Nun wurde er aber als Bundeskanzler noch einmal hochgestuft. Das ist nicht ungewöhnlich für Spitzenpolitiker: Die Wohnung von Altkanzler Helmut Schmidt in Langenhorn wurde zum Beispiel bis zu seinem Tod rund um die Uhr bewacht. (fkm)