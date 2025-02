Polizei rückt wegen Ruhestörung an – plötzlich steht eine Wohnung in Flammen

In Rothenburgsort kam es am späten Mittwochabend zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In einem Wohnhaus war eine Ruhestörung gemeldet worden. Als ein Streifenwagen am Einsatzort eintraf, loderten plötzlich Flammen aus einer Wohnung.

Um kurz nach 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in einem Wohnhaus am Billwerder Neuer Deich gerufen. Mehrere Personen sollen in einer Wohnung lautstark gestritten haben. Als ein Streifenwagen an der Adresse eintraf, war die Lage aus bislang ungeklärten Gründen eskaliert.

Billwerder Neuer Deich: Fünf Bewohner gerettet

Aus den Fenstern einer im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung loderten plötzlich Flammen. Wegen der unübersichtlichen Lage rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Fünf Menschen wurden laut eines Sprechers gerettet und von Sanitätern betreut.

Das könnte Sie auch interessieren: Einfamilienhaus in Hamburg brennt: Ehepaar in Lebensgefahr – Feuerwehrmann verletzt

Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig. Falschparker behinderten die Zufahrt für die großen Löschfahrzeuge. Erst nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt, wie es zum Brandausbruch kommen konnte.