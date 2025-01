Brand in Einfamilienhaus: Zwei Verletzte, 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend: In Hummelsbüttel brannte ein Einfamilienhaus, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr in die Straße Am Karpfenteich gerufen. Als sie dort ankamen, stand das Haus laut Feuerwehrangaben bereits in Vollbrand.

Hummelsbüttel: Zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht

Ein 75-jähriger Mann wurde mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau, deren Alter am Abend nicht bekannt war, erlitt im Gesicht Verbrennungen zweiten Grades, auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Freiwild für das Partyvolk“: Wenn selbst Retter Polizeischutz brauchen

Derzeit kämpft die Feuerwehr noch immer gegen die Flammen, 80 Einsatzkräfte sind vor Ort. Wie es zu dem Feuer kam, ist nicht bekannt. (paul)