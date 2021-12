Die Hamburger Polizei hat einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in der Nacht zu Mittwoch in ein Autohaus an der Sülldorfer Landstraße eingebrochen zu sein.

Eine Frau, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, war laut Polizei durch Scheibenklirren im „rückwärtigen Bereich des Fahrzeughandels“ auf das Verbrechen aufmerksam geworden. Sie verständigte die Polizei. Beamte des PK26 machten sich auf den Weg.

Polizei ertappt Mann auf frischer Tat bei Einbruch in Hamburger Autohaus

Als die Polizisten ankamen, ertappten sie den Einbrecher auf frischer Tat. „Sie sahen noch, wie der Verdächtige durch das eingeschlagene Fenster stieg“, teilte Polizeisprecher Sören Zimbal mit. Der 36-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Mann wurde dann noch vor Ort von Sanitätern behandelt, denn er hatte sich beim Einstieg durch die Scheibe leicht verletzt. In seiner Kleidung wurden Amphetamine und eine Kreditkarte gefunden, die ihm nicht gehörte. Das LKA 122 – das für die Region Altona zuständige Einbruchsdezernat – übernahm die weiteren Ermittlungen.

In Absprache mit der Hamburger Staatsanwaltschaft kam der mutmaßliche Einbrecher noch am selben Tag vor einen Haftrichter. (dg)