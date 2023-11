Sportsbar-Gäste mit Schusswaffe bedroht – Großfahndung in Hamburg

Großeinsatz im Hamburger Nordwesten: Ein Mann soll vor einer Sportsbar am Furtweg Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Eine Großfahndung mit Hubschrauber führte die Beamten auch zum Wohnhaus des Tatverdächtigen.

Der Vorfall passierte gegen 22.30 Uhr vor einer Sportsbar am Furtweg in Eidelstedt: Dort soll der Tatverdächtige laut Polizei Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete er nach MOPO-Informationen mit einem mutmaßlichen Mittäter in einem Auto. Die übrigen Gäste der Bar sollen sich nach Angaben eines Reporters vor Ort gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhalten haben.

Die Polizei startete sofort eine Großfahndung, unter anderem mit einem Hubschrauber. Ausgerüstet mit schusssicheren Westen und Helmen – sogenannter ballistischer Schutzausrüstung – sowie Maschinenpistolen sicherten Beamte das Wohnhaus des mutmaßlichen Täters an der Julius-Vosseler-Straße.

Bedrohung mit Schusswaffe in Hamburger Sportsbar

Laut Polizei nahmen die Einsatzkräfte drei Personen vorläufig fest und stellten ein Auto sicher. Die Ermittlungen laufen noch. Die Polizei will im Laufe des Vormittags weitere Details zu dem Großeinsatz bekanntgeben.