Polizei filzt Kulturvereine in Hamburg – beide müssen schließen

Bei einer Kontrolle in Harburg haben das Bezirksamt, die Polizei und das Finanzamt am Donnerstagabend zwei Kulturvereine gefilzt, einmal das „Treska“ an der Neuen Straße und danach das „Bodrum“ an der Straße Am Soldatenfriedhof. Das Ergebnis: Beide müssen erst einmal dichtmachen.

Gegen 20.30 Uhr betraten die Beamten und Mitarbeiter zunächst das „Treska“. 25 Menschen saßen dort an Tischen. Das Finanzamt pfändete einen Teil der Vereinskasse – wegen Steuerschulden. Das Bezirksamt bemängelte bauliche Veränderungen, die die Rettungswege behindern. Ein Sprecher zur MOPO: „Aus diesem Grund wurde die Schließung der Gaststätte angeordnet.“ Ein Beamter notiert: „Der Rückbau dürfte mehrere Monate dauern.“

Alkoholausschank ohne entsprechende Erlaubnis

Im „Bodrum“ wurden elf Menschen angetroffen, darunter einige Frauen. Eine Bedienstete, der Verdacht ergibt sich vor Ort, soll das Lokal sogar bewohnen, was verboten wäre. Das Amt findet Zahnbürste, Duschgel und Kleidung in einem Nebenraum. Außerdem wird in dem Vereinsheim Alkohol verkauft, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis.

Die Polizei nimmt ebenfalls Ermittlungen auf. Der Grund: drei mutmaßlich illegal betriebene Glücksspielautomaten. Die Platinen, ein PC und insgesamt 3500 Euro in bar werden beschlagnahmt. Auch das „Bodrum“ muss seine Türen schließen. „Sobald ordnungsgemäße Zustände hergestellt und gegenüber den zuständigen Stellen des Bezirksamts nachgewiesen werden, dürfen die Vereine ihre Gaststätten weiter betreiben“, so der Bezirksamtssprecher.

Um 23 Uhr wurde die Aktion beendet, die Beamten trennten sich. Ziel der Kontrolle, die zeitnah wiederholt werden soll: die Einhaltung der gewerbe- sowie baurechtlichen Bestimmungen zu überprüfen. Außerdem gab es den dringenden Verdacht, dass in den Vereinen um hohe Summen gezockt wird. Doch das bestätigte sich an diesem Abend nicht.