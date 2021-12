Am späten Montagabend versuchte ein 48-Jähriger, ein Fahrrad am U-Bahnhof Berne zu klauen. Er verhielt sich dabei so auffällig, dass er damit das Interesse von Zivilfahndern weckte.

Gegen 23.40 Uhr sei der Mann den Fahndern am U-Bahnhof Berne am Berner Heerweg aufgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sein Interesse an dort abgestellten Fahrrädern sei nicht zu übersehen gewesen. Er habe zudem „offensichtlich“ die Schlösser näher geprüft.

Hamburg: Fahrraddieb am U-Bahnhof Berne geschnappt

Anschließend habe der 48-Jährige versucht, das Schloss an einem Fahrrad mit einem Schraubendreher aufzubrechen. Die Fahnder hatten genug gesehen – und nahmen ihn fest.

Neben dem Schraubendreher hatte der Mann noch weitere Werkzeuge bei sich, die zum Aufbrechen der Schlösser geeignet gewesen wären. Die Beamten stellten diese sicher.

Der 48-Jährige, der bereits „einschlägig polizeibekannt“ ist, wurde anschließend dem Haftrichter zugeführt. Das LKA ermittelt nun. (fbo)