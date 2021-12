Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen zu einen Einsatz nach Neugraben-Fischbek aus. Dort brannte ein unter einem Carport stehendes Auto. Der Besitzer verletzte sich bei Löschversuchen.

Um 11.15 Uhr stieg plötzlich starker Qualm aus einem Carport am Falkenbergsweg auf. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Carport. Das darunter stehende Auto brannte lichterloh. Der Brand drohte auf eine benachbarte Hütte überzugreifen, in der Gasflaschen gelagert waren. Diese konnten Feuerwehrmänner rechtzeitig aus der Gefahrenzone bringen.

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO bestätigte, habe der Autobesitzer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigene Löschversuche unternommen. Er verletzte sich dabei leicht. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Polizei untersucht nun die Brandursache.