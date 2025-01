Großer Rauchpilz über Hamburger Kleingartenverein

In einem Kleingartenverein am Neuländer Weg (Neuland) ist am Samstagabend eine Laube komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt.

Um kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr informiert. Anrufer sprachen von Flammen und einem großen Rauchpilz, der über hunderte Meter zu sehen war. Unter den Anrufern befanden sich sogar Autofahrer, die über die Wilhelmsburger Reichsstraße (B75) fuhren, von der man – bei Fahrt in südlicher Richtung – einen Teil Neulands sehen konnte.

Laubenbrand in Hamburg: LKA ermittelt

Bei ihrer Ankunft mussten die Retter zunächst eine über 200 Meter lange Wasserversorgung aufbauen, ehe sie mit der Löschung beginnen konnten. Doch trotz des schnellen Eingreifens konnten sie nicht verhindern, dass die Laube komplett niederbrannte. Dadurch wurde jedoch verhindert, dass das Feuer auf benachbarte Lauben oder Sträucher übergriff.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit der Löschung beschäftigt, bevor der Einsatzort an die Polizei übergeben werden konnte. Letztere will nun die noch unbekannte Brandursache ermitteln. Aber: Einem Sprecher zufolge gebe es bisher keine Anzeichen auf gezielte Brandstiftung. „Das LKA ermittelt.“ (dg)