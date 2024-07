Tankstelle in Hamburg überfallen: Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Lohbrügge hat die Hamburger Polizei einen Verdächtigen ermittelt: Gegen den Mann (28) war bereits wegen eines ähnlichen Falls Anklage erhoben worden.

Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr eine Tankstelle an der Bergedorfer Straße betreten, ein Messer gezückt und den Angestellten mit damit bedroht zu haben. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in unbekannte Richtung. Er soll einige Hundert Euro geraubt haben.

Wohnung durchsucht, Mann festgenommen

Die Beamten der Kriminalpolizei ermittelten und hatten schnell den 28-Jährigen in Verdacht. „Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkte dann die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in Bergedorf“, so ein Polizeisprecher.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstagnachmittag wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und auch mögliche Beweise sichergestellt. Begleitet wurden die Ermittler von der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE).

Seitdem sitzt der 28-Jährige in U-Haft. Dort wartet er nun auf seinen Prozess. Laut Polizei war schon vor dem Einsatz am Donnerstag Anklage gegen den Mann erhoben worden: Schon im April vergangenen Jahres soll er eine Tankstelle in Bergedorf überfallen haben. (dg)