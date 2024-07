Tankstelle überfallen: Polizei sucht Glatzkopf-Räuber mit Ziegenbart

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Mann die Esso-Tankstelle an der Bergedorfer Straße überfallen. Er floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung, die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung.

Gegen 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen kam der Räuber in die Esso-Tankstelle in Lohbrügge. Er bedrohte die 51 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Esso in Lohbrügge überfallen: Polizei sucht Zeugen

Nachdem er laut Polizeisprecher Patrick Schlüse „wenige Hundert Euro aus der Kasse“ erbeutet hatte, floh der Mann in unbekannte Richtung, eine Sofortfahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Deswegen bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Der Räuber soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein mit normaler Figur, einem rot-blonden Ziegenbart und einer Glatze. Zur Tatzeit war er laut Polizei mit schwarzen Schuhen, schwarzer Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet.

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei unter (040) 42 86 – 56 789 entgegen. (josi)