Mutter mit zwei Kleinkindern aus Hamburg verschwunden

Haben Sie diese Frau gesehen? Die Polizei sucht nach einer 35-Jährigen aus Altona, die mit ihren beiden Kindern verschwunden ist.

Mirjam N. (35) aus Altona und der von ihr getrennt lebende Vater Enayatullah A. (24) aus Bottrop (Nordrhein-Westfalen) sollen ihre beiden Kinder am Mittwochvormittag in einem sogenannten Kinderschutzhaus in Heimfeld besucht haben. Dort hatte das Jugendamt die zwei und drei Jahre alten Kinder untergebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Eltern verließen die Einrichtung eigenmächtig mitsamt den Kindern – seitdem fehle von der Familie jede Spur, so die Polizei.

Die Harburger Kripo ermittelt. Die Polizei bittet darum, Hinweise unter Tel. (040) 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu geben. Wer die Gesuchten sieht, kann sich auch direkt beim Polizeinotruf 110 melden. (ncd)