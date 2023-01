13-Jährige aus Hamburg vermisst: Wer hat Leonie gesehen?

Die 13-jährige Leonie Niebuhr wird seit Dienstag Morgen vermisst. Sie ist von dem Besuch eines Onkels in Pinneberg nicht zurückgekommen. Nun bittet die Polizei um Mithilfe: Wer hat dieses Mädchen gesehen?

Auf Antrag der Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts hat das Amtsgericht Hamburg heute die öffentliche Fahndung veranlasst. Leonie Niebuhr ist 13 Jahre alt und wohnt in Rahlstedt.

Sie hat ihren Onkel in Pinneberg besucht und dessen Wohnung in der Schöneberger Straße am Dienstagmorgen in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem ist sie unauffindbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Schulessen in Hamburg wird teurer – so werden die Eltern entlastet

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mädchens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer das Mädchen sieht, kann auch direkt den Polizeinotruf unter 110 wählen. (usch)