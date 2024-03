Plötzlich qualmte die ehemalige Fabrik: Feuer in Hamburger „Lost Place“

In Harburg hat es am frühen Freitagabend in einer verlassenen Gummifabrik gebrannt. Die Feuerwehr löschte von außen das einsturzgefährdete Gebäude, das als „Lost Place“ bekannt ist. Durch den Einsatz kommt es noch zu Einschränkungen in Straßenverkehr.

Der Notruf ging um 17.58 Uhr bei der Feuerwehr ein: Aus dem alten Fabrikgebäude an der Neuländer Straße drang Qualm. Die Einsatzkräfte begannen von außen mit den Löscharbeiten.

Harburg: Brand in leerstehendem Fabrikgebäude

Das Gebäude selbst war nicht in Brand geraten, jedoch brannte Unrat in der Fabrik, sagte ein Feuerwehrsprecher der MOPO. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 16 Feuerwehrleute im Einsatz.

Zur Stunde ist die Neuländer Straße zwischen der Hannoverschen Straße und der Nartenstraße noch in beide Richtungen gesperrt. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Kritik an Eltern wegen Debatte um Unterkunft in Niendorf: „Wenig Empathie!“

In dem Gebäude war einst die „New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie“ untergebracht. Im Jahr 2009 zog die Produktion nach Lüneburg um. Mehrfach hat das Gebäude seitdem den Besitzer gewechselt, ohne dass dort etwas passiert ist. Mittlerweile gilt das verfallene Gelände als „Lost Place“, in dem sich Sprayer gern austoben. (doe)