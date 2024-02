Aufruhr im beschaulichen Niendorf: Zwei neue Unterkünfte für Obdachlose sollen hier in wenigen Wochen eröffnen - in unmittelbarer Nähe zu Kitas und einer Grundschule. Für manche Eltern ein Schock. Sie haben Sorge, dass ihre Kinder sich nicht mehr unbeschwert allein im Viertel bewegen können. Die MOPO hat mit einer Mutter aus Niendorf über ihre Ängste gesprochen und in der Behörde nachgefragt, ob diese begründet sind und was konkret geplant ist.

Aufruhr im beschaulichen Niendorf: Zwei neue Unterkünfte für Obdachlose sollen hier in wenigen Wochen eröffnen – in unmittelbarer Nähe zu Kitas und einer Grundschule. Für manche Eltern ein Schock. Sie haben Sorge, dass ihre Kinder sich nicht mehr unbeschwert allein im Viertel bewegen können. Die MOPO hat mit einer Mutter aus Niendorf über ihre Ängste gesprochen und in der Behörde nachgefragt, ob diese begründet sind und was konkret geplant ist.

„Wir sind komplett überrumpelt worden“, sagt die Mutter von zwei Kindern der MOPO. Sie möchte anonym bleiben, inzwischen hätten sich im Stadtteil zwei Lager gebildet. Die einen befürworten die Unterkunft, die anderen haben Ängste und hören deswegen Vorhaltungen.

Im Garstedter Weg entstehen zwei Einrichtungen: In der ehemaligen Seniorenresidenz, Hausnummer 79-85, sollen ab Mitte April bis zu 118 Obdachlose mit Pflegebedarf unterkommen. In der Fett‘schen Villa, Hausnummer 20, werden im Laufe das Aprils 16 Obdachlose untergebracht die sich vorher hauptsächlich rund um den Hauptbahnhof aufhielten.

Niendorfer Mutter: „Wir wissen nicht, wer hierherkommt“

„Wir alle wollen, dass den Obdachlosen geholfen wird. Aber wir wissen nicht, wer hierherkommt“, sagt die Mutter. „Sind diese Menschen drogenabhängig? Wie werden sie betreut? Was ist, wenn jemand durchdreht?“ Außerdem fragt sie sich, warum ausgerechnet das beschauliche Niendorf ausgewählt wurde. Die Anwohner, so lässt sie durchblicken, sorgen sich auch um den Wert ihrer Eigenheime.

In dieser ehemaligen Seniorenresidenz im Garstedter Weg sollen ab Mitte April Obdachlose betreut werden. Florian Quandt In dieser ehemaligen Seniorenresidenz im Garstedter Weg sollen ab Mitte April Obdachlose betreut werden.

Bei der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Silke Seif haben sich ebenfalls viele Eltern gemeldet: „Die Frage muss erlaubt sein, ob sich eine direkte Nachbarschaft von Klein- und Grundschulkindern mit Obdachlosen aus dem Hauptbahnhof-Milieu verträgt“, sagt sie. Dazu hat sie eine Senatsanfrage gestellt.

Sozialbehörde zeigt Verständnis und gibt Antworten

„Wir verstehen die Sorgen der Anwohnenden bezüglich der Schule Burgunderweg und der anliegenden Kitas“, sagt Wolfgang Arnhold, Sprecher der Sozialbehörde, auf MOPO-Anfrage. Hier gebe es schon einen Austausch. In beiden Unterbringungen sind Drogenabhängige von der Aufnahme ausgeschlossen, betont er. Was mit legalen Drogen wie Alkohol ist, sei noch in der Klärung.

Die Mobilität der Frauen und Männer, die im Pflegeheim unterkommen, sei „deutlich eingeschränkt”. Heißt: Viel in Niendorf herumlaufen können sie wohl nicht. Betrieben werden beide Einrichtungen vom städtischen Träger Fördern & Wohnen. „Im Rahmen der Einzelfallarbeit soll neben der medizinischen Grundversorgung und ambulanten Pflege eine umfassende Sozialarbeit stattfinden“, so Arnhold über das Pflegeheim. Ganztägig soll Sicherheitspersonal vor Ort sein. Mindestens in der Anfangszeit wird auch ein Radius von 500 Metern um die Einrichtung herum ab 6.45 Uhr abgedeckt.

Rund um den Hauptbahnhof halten sich viele Obdachlose auf (Archivbild). dpa Rund um den Hauptbahnhof halten sich viele Obdachlose auf (Archivbild).

In der Fett’schen Villa wohnen Obdachlose übergangsweise zur Stabilisierung. Hier handelt es sich nicht um eine Pflegeeinrichtung. Umfangreiche Beratungen sollen den Obdachlosen Perspektiven eröffnen, etwa eine Rückkehr ins Heimatland, es gibt Hilfe bei Behördenanträgen oder die Weitervermittlung in Wohnraum, um möglichst schnell aus dieser Unterkunft wieder ausziehen zu können, erklärt Arnhold. Rund um die Uhr werden die Obdachlosen hier betreut, nachts gibt es ebenfalls einen Wachdienst.

Informationsveranstaltungen für Anwohner

Warum passiert das alles in Niendorf? Als „extrem herausfordernd“ bezeichnet Arnhold die Standortsuche angesichts der anhaltenden Flüchtlingskrise. Die Behörde sei „sehr froh, die beiden Standorte gefunden zu haben“.

Die Kritik der Eltern scheint aber in der Behörde angekommen zu sein: Staatsrätin Petra Lotzkat wird am Donnerstag extra in der Bezirksversammlung Eimsbüttel anwesend sein, um Politik und Anwohner zu informieren. Die Mutter aus Niendorf und ihre Mitstreiter haben sich schon angekündigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen-Elend in Altona immer schlimmer: „Familien trauen sich hier nicht mehr hin“

Am 12. März wird es außerdem eine Informationsveranstaltung in der Kirche am Markt (Niendorfer Marktplatz 3a; ab 18 Uhr) geben und die Sozialbehörde hat eine Webseite mit Informationen eingerichtet. Weiterhin ist geplant, dass die Anwohner beide Unterkünfte vor der Inbetriebnahme besichtigen dürfen. Sechs Monaten nach der Eröffnung wird die Sozialbehörde die Lage auswerten und die Ergebnisse zur Verfügung stellen, um gemeinsam Schlussfolgerungen für den weiteren Betrieb zu ziehen.