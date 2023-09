Plötzlich Lärm am Himmel: Warum fliegen 13 Helikopter über Hamburg?

Menschen in und bei Hamburg dürften sich am Dienstag zwei Fragen gestellt haben: Was ist das für ein Lärm? Und: Wieso fliegen 13 (!) Helikopter über die Stadt hinweg?

In Reih und Glied schweben die Helikopter über der Stadt. Gegen 10 Uhr flogen sie über die Elbe bei Wedel in Richtung Hamburger Innenstadt. Das Ziel: Fuhlendorf in Mecklenburg-Vorpommern.

Das sind die Piloten am Steuerknüppel

Es handelt sich um Pilotenschüler verschiedener Landespolizeien und der Bundespolizei, die bei dem Formationsflug ihre Flugkünste unter Beweis stellen mussten. „Es waren Teilnehmer des 42. Ausbildungslehrgangs unterwegs“, so Fiona Roloff, Polizeihauptkommissarin und Sprecherin der Fliegergruppe der Bundespolizei.

In zwölf Helikoptern seien Schüler am Steuerknüppel gewesen, außerdem erfahrene Lehrer in einem sogenannten Begleithubschrauber. Die Schüler würden nach der Ausbildung wieder an ihre Dienststellen nach Sachsen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gehen.

Gestartet war die Tour am Montag in St. Augustin (NRW): Über mehrere Tage und Stopps, unter anderem in Rostock, fliegen die Schüler über Deutschland, bevor es am 22. September wieder zurück nach St. Augustin geht. (dg)