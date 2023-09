Mann greift Fahrgäste in S-Bahn an – Bundespolizei nimmt ihn fest

Bundespolizisten haben am Samstagnachmittag in der Neustadt einen äußerst renitenten Mann festgenommen. Er hatte Fahrgäste in der S31 attackiert. Eine Mutter mit Kinderwagen kam zu Fall. Auch ein Jugendlicher wurde verletzt.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 15 Uhr auf einen Tumult in der S-Bahn zwischen den Haltestellen Stadthausbrücke und Jungfernstieg hingewiesen. Ein Mann (25) mit freiem Oberkörper habe Fahrgäste angegriffen und verletzt.

17-Jähriger wird verletzt

Immer wieder soll er die Reisenden bepöbelt, beleidigt und attackiert haben. So auch eine Mutter mit Kinderwagen. Der 25-Jährige soll die Frau umgeschubst haben. Als zwei Fahrgäste dazwischen gehen wollten, seien auch sie angegriffen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Waffe Marke Eigenbau unterwegs: Bundespolizei stoppt Fluggast

Auch ein 17-Jähriger wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Bundespolizisten nahmen den 25-Jährigen am Jungfernstieg fest. Er leistete erheblichen Widerstand und bespuckte die Beamten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Er kam in die Zelle.