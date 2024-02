Frau steht plötzlich auf dem Gleis und wird von S-Bahn erfasst

Am späten Montagabend ist es auf der Strecke der S1 zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Die Hintergründe geben Rätsel auf.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 22 Uhr, etwa 100 Meter vom S-Bahnhof Sülldorf entfernt. Eine S-Bahn fuhr gerade stadteinwärts Richtung Iserbrook, als sie mit einer 50-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen am Bein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei sie jedoch ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Auch sei sie nicht eingeklemmt gewesen.

Sülldorf: S-Bahn stößt mit Frau zusammen – Unfall gibt Rätsel auf

Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung an der Unfallstelle und brachten die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus. Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz und betreute den Zugführer. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich 56 Passagiere in der Bahn. Sie blieben unverletzt.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Streckenabschnitt voll gesperrt. Die Feuerwehr beendete um 23.35 Uhr den Einsatz. Wieso die Verletzte auf die Gleise geriet, ist zurzeit noch unklar. Der Lagedienst gehe zurzeit von einem Unfall aus, könne hierzu aber keine näheren Angaben machen. (doe)