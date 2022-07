Plan gegen Unfälle: So soll die Alster sicherer werden

Mit dem Projekt „AlsterfürAlle“ wollen die Hamburger Polizei, die Innen- und die Umweltbehörde die Alster sicherer machen. Bojen sollen die Wege für Ausflügler:innen und Wassersportler:innen jetzt klar auseinanderhalten.

Zwölf neue Bojen sollen auf der Außenalster zwischen der Kennedybrücke und der Krugkoppelbrücke für ein sichereres Miteinander sorgen. „Bei roten Bojen auf der Außenalster den Ruder:innen Vorfahrt gewähren und sie nicht behindern“, heißt es dazu.

Hamburg: „AlsterFürAlle“ will Gewässer sicherer machen

Auf der Alster greift zudem das Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz, darin heißt es in Paragraf 5: „Personen haben sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes so zu verhalten, dass niemand gefährdet […] wird.“ Gerade jetzt, zum Start der Sommerferien in Hamburg, ist das ein wichtiger Hinweis – bei gutem Wetter dürfte es auf dem Wasser an vielen Tagen voll werden.

Wo die roten Bojen stehen, ist es Ausflügler:innen oder Stand-up-Paddler:innen übrigens nicht verboten, sich aufzuhalten. Vielmehr ist dies ein Signal, dass Wassersportler:innen ebenfalls mit potentiell hoher Geschwindigkeit unterwegs sind. Die Platzierung der Bojen haben Rudervereine für die Stadt übernommen. (fbo)